شاهد.. سعادة طلاب الثانوية بعد امتحاني الكيمياء والجغرافيا

أدى طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، امتحان مادة الكيمياء لشعبة علمي علوم، مادة الجغرافيا لشعبة الأدبي.





ورصدت "عدسة الفجر" وجوه الطلاب بعد أدائهم للامتحان أمام مدرسة جمال عبد الناصر، حيث رسمت البسمة على وجوههم عقب الخروج من الامتحان.





وأدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة الكيمياء بإجمالي 386 ألفا و90 طالبا طالبة، ومادة الجغرافيا بإجمالي 249 ألفا و273 طالب وطالبة، داخل 2216 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.





كما أدى طلاب مدارس (STEM) الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بإجمالي 709 طلاب في عدد من لجان الجمهورية، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية(الورقة الأولي والورقة الثانية).





وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها السادس سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا.





وأشار حجازي إلى أنه تم التأكيد على مديري المديريات التعليمية بتسليم البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع (التربية الوطنية) يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 بعد امتحان اللغة الأجنبية الثانية.





وأكد الدكتور رضا حجازي أنه لم يحدث اليوم أي تسريب للامتحانات ولكن تم تداول بعض أجزاء من الامتحانات بعد بدء الوقت بنصف ساعة وتم رصدها من خلال غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم.





وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد (15) حالة غش وحيازة محمول ونشر علي الانترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعات أذن)، في إدارات ("أخميم" بمحافظة سوهاج، “الأقصر“ بمحافظة الأقصر، "الهرم" بمحافظة الجيزة، "بلطيم، شرق كفر الشيخ" بكفر الشيخ، "الحسينية" بمحافظة الشرقية، "أطسا" بالفيوم، "الشهداء، شبين الكوم" بالمنوفية، "بني سويف" بمحافظة بني سويف، "أبو تشت" بقنا، "المنتزة" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.





كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ بعض الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الغش (سماعات أذن - فيزا كارت)، وذلك نتيجة لمسح اللجان لاكتشاف أي أجهزة غش إلكترونية قبل الامتحان، وتم التحفظ علي الأجهزة وعمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.





كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب في محافظات (القاهرة، أسيوط، كفر الشيخ، مطروح) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.





وتلقت الغرفة تقارير الهيئة الفنية لواضعي امتحان مادتي "الكيمياء" و"الجغرافيا"، والتي أفادت بسلامة الأسئلة وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما تضمنت التقارير شمول الأسئلة علي جوانب الفهم والتحليل والتفكير الناقد والتطبيق المباشر وجاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.





جدير بالذكر أن يوم الثلاثاء الموافق 14 يوليو 2020 سوف يؤدي طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم(الأحياء) ومادة مقاييس المفاهيم(الرياضيات البحتة)، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020 الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.