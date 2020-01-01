رئيس جامعة بني سويف يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بلجان الامتحانات (صور)

تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة ومنها الإعلام والحقوق والطب البشري وعلوم الأرض وفقًا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وحرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات رافقه في الجولة عمداء الكليات والوكلاء والمديرين.





وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام العاملين بالجامعة بالزي الواقي و"الفيس شيلد" والكمامات وضرورة اتباع الطلاب كافة التعليمات وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصا على سلامتهم، مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف وذلك لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.





وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها لامتحانات السنوات النهائية حيث نوهت إدارات الكليات على الطلاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالتعليمات، وأستفسر من الطلاب عن مستوى الامتحانات وإذا ما كان لديهم أي شكوى أو طلب، مؤكدًا على ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب، متمنيا لكل أبنائه السلامة والنجاح والتفوق.



