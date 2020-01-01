رئيس جامعة بني سويف يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بلجان الامتحانات (صور)
الأحد 12/يوليه/2020 - 02:00 م
احمد فتحى الدسوقي
تفقد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، لجان امتحانات الفرق النهائية بكليات الجامعة ومنها الإعلام والحقوق والطب البشري وعلوم الأرض وفقًا لخطة شاملة تعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" وحرصًا على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات رافقه في الجولة عمداء الكليات والوكلاء والمديرين.
وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التزام العاملين بالجامعة بالزي الواقي و"الفيس شيلد" والكمامات وضرورة اتباع الطلاب كافة التعليمات وكل ما هو مدون على اللافتات الإرشادية حرصا على سلامتهم، مؤكدًا على ضرورة تواجد الطلاب قبل بداية اللجنة بوقت كاف وذلك لإجراء عمليات التعقيم والكشف الحراري مع ضرورة ارتدائهم الكمامات وعبورهم من بوابات التعقيم.
وأشاد رئيس الجامعة بتجهيزات الكليات واستعداداتها لامتحانات السنوات النهائية حيث نوهت إدارات الكليات على الطلاب في وقت سابق بضرورة الالتزام بالتعليمات، وأستفسر من الطلاب عن مستوى الامتحانات وإذا ما كان لديهم أي شكوى أو طلب، مؤكدًا على ضرورة تواجد أستاذ المادة للرد على استفسارات الطلاب، متمنيا لكل أبنائه السلامة والنجاح والتفوق.
تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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