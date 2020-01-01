زوجة ويل سميث تفجر مفاجأة بشأن علاقتها بمغني الراب ألسينا

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:47 م
ويل سميث
ويل سميث
تصدر نجم هوليود ويل سميث "ترند" محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأحد، عقب تصريحات زوجته النجمة جادا بينكيت، بشأن إقامتها علاقة كاملة مع مغني الراب الشهير "أوجستوس ألسينا"، بعدما انتشرت أقاويل بشأن العلاقة مؤخرًا.

ويل سميث وزوجته

وفجرت بينكيت مفاجأة أمام زوجها ويل سميث عن علاقتها بمغني الراب الشهير، حيث أكدت علاقتها بأوغستوس ولم تتردد في الاعتراف في ظل جلوسها أمام زوجها النجم الشهير، خلال لقاء جمع بينهما عبر "فيس بوك".

زوجة ويل سميث تقيم علاقة مع غيره

وقالت زوجة ويل سميث جادا في برنامجها المقدم عبر "فيس بوك" والمعروف بـ"حديث المائدة الحمراء"، إنها في فترة انفصالهما كانت على علاقة بألسينا، لتؤكد تصريحات الأخير بشأن تطور علاقتهما.

انفصال ويل سميث وزوجته

وأوضحت زوجة ويل سميث أنها كانت منفصلة عن زوجها، ودخلت في ارتباط مع مغني الراب أوغستوس، ليقاطعها سميث متسائلا: "ارتباط أم علاقة؟"، لتجيب بأنها كانت تشعر بالكثير من الألم، لتؤكد إقامتها علاقة.

زواج ويل سميث وجادا

تزوج نجم هوليود ويل سميث من جادا في عام 1997، واستمرت علاقتهما طويلًا وهما أحد الثنائيات الكبيرة في عالم الشهرة، ولديهما ابنان، وقالا إنهما عادا لبعضهما بعد فترة انفصال.

ويل سميث يضع حدا للتكهنات

وكشف ويل سميث وزوجته، عن رغبتهما المشاركة في الحلقة لوضع حد لتكهنات أثارت وسائل إعلام بعد مقابلة أجراها ألسينا مؤخرا مع برنامج إذاعي، الذي قال إنه كان على علاقة بجادا، وإن سميث أعرب عن "مباركته" لتلك العلاقة، وهو ما أثار تكهنات بأن نجمي هوليوود في زواج مفتوح.

تصريحات زوجة ويل سميث

وتابعت زوجة ويل سميث تصريحاتها في برنامجه قائلةً: "الشخص الوحيد الذي كان بإمكانه إعطاء الإذن في تلك الظروف هو أنا.. ويمكنني أن أتصور كيف تولد لديه الانطباع بأنك أعطيت الإذن بالعلاقة لأننا انفصلنا بصورة ودية، وأعتقد أنه أيضا أراد أن يوضح أنه لم يكن السبب في انهيار الزواج، وهو لم يكن السبب في ذلك حقا".

زوجة ويل سميث ومغني الراب

وأشارت زوجة ويل سميث  إلى أنها لم تتحدث إلى ألسينا منذ أعوام، وسألها سميث عما كانت تبحث عنه في "التفاعل" مع ألسينا منذ نحو أربع سنوات ونصف، لتجيب: "أردت فقط أن أشعر بأني سعيدة"، ليتعاطف سميث مع ردها.

عودة ويل سميث وزوجته

وانتهى البرنامج الذي نقل عبر "فيس بوك" بعودة ويل سميث لزوجته التي علقت بأنهما وصلا لمرحلة "الحب غير المشروط"، ليبدي سميث رغبته في استردادها أولًا، لتجيب عليه زوجته "أعتقد أنك استعدتني بالفعل.. أعتقد أننا متفقان على ذلك".

ويل سميث وزواج سيئ مدى الحياة

واختتم ويل سميث تصريحاته خلال برنامجه مع زوجته جادا، باستعارة إحدى عبارات أفلامه الشهيرة قائلًا: "نسير الدرب معا، ونموت معا.. زواج سيء مدى الحياة".

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