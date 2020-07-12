البابا فرنسيس يعرب عن ألمه لقرار أردوغان بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد

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في أول تعليق له على قرار الحكومة التركية إعادة تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد، قال بابا الفاتيكان فرنسيس إنه "يشعر بالألم البالغ" إزاء هذه الخطوة، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



وقال البابا فرانسيس خلال مباركته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس، اليوم الاحد، انه يشعر بالالم نتيجة قرار تركيا بجعل متحف آيا صوفيا باسطنبول مسجدا وهو احدث تعليق من زعيم ديني يدين هذه الخطوة.



"أفكاري تذهب إلى اسطنبول. أفكر في سانتا صوفيا وأنا متألم للغاية "



فقد أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوما يوم الجمعة يأمر بفتح آيا صوفيا التاريخية للصلاة الإسلامية حتى 24 يوليو.



منذ عام 1934، كان المبنى مثالًا حيًا للتناغم الديني. وفي السنوات الأخيرة، أصبح أكثر مناطق الجذب السياحي شعبية في تركيا، حيث جذب أكثر من 3.5 مليون زائر خلال عام 2019.



تم بناء آيا صوفيا من قبل الإمبراطور البيزنطي المسيحي جستنيان في عام 537 وتكرس للحكمة الإلهية. بعد الفتح العثماني للقسطنطينية عام 1453، تم تحويل الكاتدرائية إلى مسجد وأعيدت تسمية المدينة إلى اسطنبول.



في عام 1934، قام مصطفى كمال أتاتورك، الأب المؤسس لجمهورية تركيا، بتحويل آيا صوفيا إلى متحف أصبح فيما بعد أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.



وردا على عودة الكنيسة إلى المسجد، أعرب البطريرك المسكوني الأرثوذكسي الشرقي بارثولوميو الأول من القسطنطينية عن أسفه لهذا القرار. وقال إن آيا صوفيا لا تنتمي إلى أولئك الذين يمتلكونها في الوقت الحالي فحسب، بل إلى البشرية جمعاء.



وقال "إن الشعب التركي يتحمل المسؤولية والشرف العظيمين في جعل عالمية هذا النصب التذكاري الرائع يلمع"، مضيفًا أنه بمثابة متحف يمثل "مكانًا رمزيًا للالتقاء والحوار والتضامن والتفاهم المتبادل بين المسيحية والإسلام. "



وحذر بارثولوميو، الزعيم الروحي لـ 300 مليون مسيحي أرثوذكسي، من أن القرار "سيدفع ملايين المسيحيين حول العالم ضد الإسلام".



وفي وقت سابق من الأسبوع، أعرب رئيس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية بطريرك كيريل عن مخاوفه من أن تحويل آيا صوفيا إلى مسجد يشكل تهديدًا للمسيحية. وقال "لم يتم الاستماع إلى المخاوف التي عبر عنها ملايين المسيحيين".

