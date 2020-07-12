السيسي: الصلابة في تنفيذ القرارات هدفها حماية وطن.. "نسينا الصح"

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:39 م
السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إنه هناك من كانوا يبنون أسفل خطوط الضغط العالي، وذلك نتيجة انتشار البناء غير المخطط، وكانا له تأثير على صحة قاطني تلك المناطق، موضحا أن الدولة قررت أن تتعامل مع ملف خطوط الضغط العالي، معلقا: "عشان نشيل خطوط الضغط بنتكلف مليار إلا ربع".

وأشار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، إلى ـأنه ثبت بالتجربة أن تكلفة إنشاء مباني مخططة للمواطنين، أقل تكلفة على الدولة من مواجهة أثار البناء العشوائي، مشددا على ضرورة التوقف عن البناء غير المخطط، ومن يحتاج وحدة سكنية سنوفرها له.

وأكد أن الدولة ستكون حازمة في مواجهة مخالفات البناء، واشتراطات البناء التي سيتم وضعها ستكون في منتهى الحزم والقسوة حتى نتغلب على هذا الوضع، معلقا: "منقدرش نستحمل كده"، منوها بأن الصلابة في تنفيذ أي قرار هدفه حماية وطن، معلقا: "لدرجة إننا نسينا الصح، ونسينا الحياة الحقيقية للبشر".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.

ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.

وكان الرئيس السيسى قد تفقد فى يونيو الماضى 2020 مشروع الاسمرات ٣ السكني بالمقطم الذي تم تشييده لنقل وتسكين الأسر والأهالي من قاطني العشوائيات والمناطق الخطرة داخل مجمع سكني حديث يوفر لهم واقعا مجتمعيا جديدا به جميع الخدمات السكنية والمجتمعية علي نحو متكامل.

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