إحباط ترويج 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالجيزة

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:28 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.
وأسفرت تلك الحملات عن ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة لحيازته 6،328 طن "جبن أبيض، مكرونة، حلاوة طحينية" داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم شن حملة لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 149 قضية بإجمالي مضبوطات 44447 عبوة سجائر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة المختصة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، في ضبط صاحب مصنع كمامات بدون ترخيص على خلفية قيامه بإستخدام خامات مجهولة المصدر، وعثر بحوزته 26 ألف كمامة داخل المصنع، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة عن قيام صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالإشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على 5000 كمامة معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة، 10000 كمامة منتج نهائي، 11000 كمامة تحت التجهيز، 6000 قطعة خامات تصنيع، 400 كرتونة فارغة، 13 ماكينة تصنيع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" وإضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وإستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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