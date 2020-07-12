سيميوني يشيد بالروح القتالية لنجوم أتلتيكو مدريد

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:23 م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
وكالات

تحدث دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد عن الروح العالية لفريقه والتي ظهرت أمام ريال بيتيس أمس السبت في الجولة 36 من الليجا وانتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدف دون رد.

قال سيميوني في مؤتمر صحافي، عقب المباراة التي استطاع فريقه أن يفوز بها رغم طرد ماريو هيرموسو (ق57): "أعتقد أنه إذا كانت هناك لحظة للتأهل لـ"التشامبيونز" وكيفية التأهل، أفضل لحظة كانت ما حدث في المباراة لأن هذه طبيعتنا يضغطون علينا وننهض، نمر بوقت صعب ونتجاوزه لنمضي قدماً، نسقط وننهض مرة أخرى، وننافس دوماً وسنظل ننافس".

وتابع: "أنا لم أكف قط عن الثقة في عمل هذا الفريق، نتأهل مرة أخرى لـ"التشامبيونز" قبل مباراتين على نهاية الدوري وبلاعبين كثيرين جدد، من بينهم البرتغالي جواو فيليكس الذي أشار إلى أن العام المقبل سيكون استثنائياً بالنسبة لتطوره".

وعن كون هذه المرة الثامنة توالياً التي يتأهل فيها أتلتيكو لدوري الأبطال، علق سيميوني: "أنا لا أحلل ما يحدث، ولكني دائماً أسعى للتحسن والتطور، والطريقة الوحيدة للتطور هي منح فرصة للفريق بناء على العمل الذي يقوم به في الملعب".

وعن الفوز بصعوبة على ريال بيتيس قال: "كانت مباراة صعبة، بدأنا الشوط الأول كما أردنا وضغطنا لكن في الشوط الثاني حدث الطرد، والأمور باتت صعبة علينا مع تبقي 39 نهاية على اللقاء".

وتابع "لكن في ظل هذه الصعوبة ظهرت تلك الروح التي يتمتع بها واندا وليس لها مثيل".

وأضاف: "كيف عمل فيتولو وكاراسكو وكيف لعب كوستا في الهجوم والدفاع وكانت هذه النتيجة"، في إشارة لتسجيل كوستا هدف الفوز في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

ومن ناحية أخرى، أبرز سيميوني أنه لا يفكر حالياً في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث يواجه لايبزيغ، وأنه يصب تركيزه على إنهاء الدوري في المركز الثالث.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة دييجو سيميوني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

فايلر يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 10 دقيقة

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي لـ وزير المالية: "انت بتخاف على الفلوس أوي يا محمد"

منذ ساعة و نصف

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ أقل من ساعتين

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 8 ساعات

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 52 دقيقة

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ ساعة

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

منذ 40 دقيقة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

11:02 ص

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

10:02 ص

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

10:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام