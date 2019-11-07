"إيجي كابيتال" تبيع حصتها في رأسمال "أودن للاستثمارات"

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:08 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

قالت شركة أودن للاستثمارات المالية، إن شركة إيجي كابيتال جروب للاستثمار باعت كامل حصتها في رأسمال أودن البالغ 14.21 %.
 
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية  اليوم الأحد، أن  شركة إيجي كابيتال  قد جروب باعت 14.14 مليون سهم 63.43 مليون جنيه، بمتوسط سعر بيع 4.5 جنيه للسهم ، حيث تبلغ نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم إيجي كابيتال جروب 35.75%.

وأوضحت ، أن شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية، رفعت حصتها في أودن للاستثمارات المالية من 13.47 % إلى 27.68 %.

وأشارت، إلى أن أودن كابيتال اشترت 14.14 مليون سهم بقيمة 63.87 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 4.5 جنيه للسهم ، حيث أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم أودن كابيتال تبلغ 36.45 بالمائة%
كما أوضحت ، أن شركة سيجما لتداول الأوراق المالية هي المتولية عملية البيع والشراء 


وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 167.11 ألف جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 500.36 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


واستقرت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 4.346 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 4.342 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2019

وارتفع سعر السهم بالبورصة المصرية اليوم بنسبة 1% محققاً 4 جنيهات.

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