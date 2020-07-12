السيسي عن وضع منطقة عشوائية بعد تطويرها: "متنسوش الصور دي"

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الإسكان بترك صورة منطقة سن العجوز قبل وبعد تطويرها، قائلا: "سيب الصورة دي نتفرج عليها كلنا".





وأضاف خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، مخاطبا المواطنين، "متنسوش الصور دي، ومتسمحوش أنها تتكرر تاني".





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



