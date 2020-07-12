عاصي الحلاني يكتب كلمات أغنية لـ ابنه "الوليد".. تعرف على التفاصيل
الأحد 12/يوليه/2020 - 12:20 م
نور طلعت
في تجربة جديدة ومختلفة من نوعها يكتب الفنان عاصي الحلاني، كلمات أغنية نجله الوليد، الجديدة والتي تحمل عنوان "خلصت الحكاية".
وأعرب الوليد، عن حماسه الشديد وسعادته بالتعاون مع والده الذي يكتب له أغنية لأول مرة، وتمنى أن تنال استحسان وإعجاب الجمهور.
يعمل الوليد الحلاني، على الإنتهاء من كافة تفاصيل أغنيته الجديدة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
حيث يتواجد الوليد، في الستديو مع الموزع طوني سابا، لتسجيل الأغنية استعدادًا للطرح عبر جميع مواقع السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".
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