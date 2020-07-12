عاصي الحلاني يكتب كلمات أغنية لـ ابنه "الوليد".. تعرف على التفاصيل

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
نور طلعت

في تجربة جديدة ومختلفة من نوعها يكتب الفنان عاصي الحلاني، كلمات أغنية نجله الوليد، الجديدة والتي تحمل عنوان "خلصت الحكاية".

وأعرب الوليد، عن حماسه الشديد وسعادته بالتعاون مع والده الذي يكتب له أغنية لأول مرة، وتمنى أن تنال استحسان وإعجاب الجمهور.

يعمل الوليد الحلاني، على الإنتهاء من كافة تفاصيل أغنيته الجديدة، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

حيث يتواجد الوليد، في الستديو مع الموزع طوني سابا، لتسجيل الأغنية استعدادًا للطرح عبر جميع مواقع السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

منذ ساعة

الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

منذ 42 دقيقة

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ ساعتين

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 8 ساعات

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

السيسي لـ وزير المالية: "انت بتخاف على الفلوس أوي يا محمد"

منذ ساعة و نصف

فايلر يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:51 ص

خطأ في سؤال بامتحان الجغرافيا للثانوية العامة.. ووزارة التعليم ترد

هيدرسفيلد يخاطب الأهلي بسبب رمضان صبحي.. تعرف على التفاصيل

12:01 م

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

11:02 ص

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

10:02 ص

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

10:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام