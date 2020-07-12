السيسي: الدولة طبطبت على المواطن ووقفت جنبه

قال الرئيس عبدالفتاح السيس: إن الدولة المصرية وقفت بجانب مواطنيها رغم الظروف الصعبة، حيث تصل تكلفة وحدة السكنية في المناطق الخطرة إلى 600 ألف جنيه، معلقا: "لو وضعوا في البنك هيجيبوا 9 آلاف في الشهر".





وأشار خلال كلمته في افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات، اليوم الأحد، إلى أن هذا ليس منًا على المواطن، معلقا: "ولكن بشاور عليه.. عشان الدولة طبطبت على المواطن، ووقفت جمبه".





ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم عددا من المشروعات القومية من بينها المرحلة الثالثة من سلسلة إسكان الاسمرات وهي "الأسمرات ٣" والتي تضم الاف الوحدات السكنية الكاملة الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى افتتاح أكبر مجمع للخدمات يستطيع أن يلبي مطالب نحو 100 ألف نسمة يقطنون مشروع الأسمرات بمراحله الثلاث.





ويضم مشروع «الأسمرات 3» 7440 وحدة سكنية في 124 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتحتوي كل عمارة على 60 وحدة و176 محلا تجاريا متنوع الاستخدام، بجانب تنفيذ 4 ملاعب متعددة الأغراض وملعب كرة قدم وحمامي سباحة ومبنى اجتماعي وحديقة أطفال و4 حضانات على مساحة 460 مترا لكل حضانة و4 وحدات صحية بالمساحة نفسها وساحة انتظار سيارات تسع ألف سيارة علاوة على إنشاء مسجد وكنيسة لخدمة أهالي المنطقة.



