شاهد.. صورة لـ عمر الشناوي ونجله على "البحر"

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشر الفنان عمر الشناوي صورة له مع ابنه وذلك على إحدى الشواطئ الساحلية عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وعلق "الشناوي" علي الصورة قائلاً: "My little surfer dude".

ورزق الفنان عمر الشناوي بابنه في العام الماضي واحتفل مع جمهوره علي صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستحرام".

يشار إلي أن الفنان عمر الشناوي هو حفيد الفنان كمال الشناوي، جذ ب الأنظار إليه بوسامته وتمثيله المتميز من خلال مسلسل "الأب الروحي" والذي قدمه على الشاشة، وحقق النجاح.


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