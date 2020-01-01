رحيل وزير الاقتصاد الأسبق ووالدة المخرج مجدى أبو عميرة فى يوم واحد

الأحد 12/يوليه/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
شهيرة النجار
 شهيرة النجار

حالة من الحزن تسود المجتمع الروتارى لرحيل الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق بمجلس الشعب، لأن الراحل كان عضوًا ثم رئيسًا لروتارى المعادى، وكان فى أواخر سنواته يفنى وقته للعمل الخيرى، والراحل الكبير صديق وزميل عمالقة مصر ونعاه كل وزرائها السابقين متعهم الله بالعافية وتلاميذه، وهو شقيق اللواء إبراهيم السعيد والإذاعى الراحل محمد طاهر السعيد واللواء محسن السعيد زوج المذيعة الراحلة أحلام شلبى شقيقة المذيعة بوسى شلبى، ويتزامن مع رحيل الدكتور مصطفى السعيد رحيل والدة المخرج الكبير مجدى أبو عميرة تغمدهما الله بالرحمة.

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