"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)

الأحد 12/يوليه/2020 - 10:50 ص
الامتحان
الامتحان
أية حمروشي
أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المستوى الرابع بالكلية.

وتعقد الامتحانات بمدرجات ومعامل الكلية، بدءًا من اليوم وحتى 19 أغسطس 2020، كما اطمئن المناوي على مدى جاهزية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك طبقا للدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا والذي أعدته جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت. 

وبدأ "المناوي" جولته التفقدية، باستقبال الطلاب أمام المبني الرئيسي للكلية للاطمئنان علي صحتهم والأخذ بمقترحاتهم لتذليل كافة الصعاب  وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء  متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما تم الاطمئنان على جاهزية عمل بوابات التعقيم داخل بهو الكلية بالمبنى الرئيسي للكلية، وكذلك تم التأكد من جاهزية عمل أجهزة الكشف الحراري، والتنبيه على موظفي الأمن من أجل تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وفق الضوابط والاشتراطات الصحية، كما تفقد المناوي الطلاب داخل اللجان الامتحانية أثناء تأدية الامتحانات للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التنفيذية التي وضعتها الكلية لضمان سلامة جميع منسوبي الكلية بدءا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وكذلك الإجراءات الخاصة بعملية  دخول وخروج الطلاب ومنع الدخول إلى القاعات الامتحانية إلا من خلال تلك البوابات والحرص على اتباع التباعد الاجتماعي وحفظ المسافات البينية بين الطلاب وبعضهم، وأكد المناوي على ضرورة التزام الطلاب  وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي الكلية المشاركين في الامتحانات، بارتداء الكمامات أثناء وجودهم داخل الكلية والحرص علي تعقيم الأيدي بصفة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

وأكد أن سلامة أبنائه الطلاب في المقام الأول، وأن الكلية حريصة كل الحرص على سلامة جميع منسوبيها، مشيرًا إلى أنه تم تكوين فرق عمل لتعقيم كافة اللجان الامتحانية بصفة دورية قبل وبعد انعقاد الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من مراعاه كافة الضوابط المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى من أبرزها التهوية الجيدة ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة. 

وأشار إلى توافر غرف للعزل للتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال العيادة الطبية ولجان  مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي  وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للامتحانات لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي.

ومن ناحيتها أشارت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشارة الإعلامية للكلية، إلى أن الكلية تسعى للتميز في تقديم كافة الخدمات والدعم لجميع منسوبيها وخاصة الطلاب، حرصا منها على تنفيذ استراتيجية الكلية لدعم وتمكين الشباب والمنبثقة من استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وأضافت المستشار الإعلامي للكلية أن الكلية حريصة على تذليل كافة الصعاب والتحديات التي يواجها الطلاب أثناء فترة انعقاد الامتحانات وكذلك تنفيذ كافة التوجيهات الإرشادية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتي أقرتها جامعة القاهرة مسبقًا.
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)
"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كلية العلوم علوم القاهرة جامعة القاهرة امتحانات امتحان كلية العلوم

أخبار تهمك

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

منذ 38 دقيقة

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 14 ساعة

مدرب الزمالك السابق يتوقع فشل صفقة الأهلي الجديدة في حالة واحدة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تصريح مفاجئ من مدرب أتلانتا بعد التعادل أمام يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ ساعتين

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

منذ نصف ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:55 ص

السيسي: برنامج الإصلاح الاقتصادي كان السند في مواجهة كورونا

الأهلي يرد على أنباء انتقال صالح جمعة إلى الزمالك

11:02 ص

الخطيب يتدخل لحسم الصفقة الكبرى

10:02 ص

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

09:31 ص

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: عنتيل مدارس "أولاد الذوات" في قبضة الرأي العام

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع