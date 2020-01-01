"علوم القاهرة" تعلن بدء ماراثون الامتحانات (صور)

أعلن الدكتور عبد الحميد وجدي المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب المستوى الرابع بالكلية.





وتعقد الامتحانات بمدرجات ومعامل الكلية، بدءًا من اليوم وحتى 19 أغسطس 2020، كما اطمئن المناوي على مدى جاهزية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك طبقا للدليل الاسترشادي للوقاية من فيروس كورونا والذي أعدته جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت.





وبدأ "المناوي" جولته التفقدية، باستقبال الطلاب أمام المبني الرئيسي للكلية للاطمئنان علي صحتهم والأخذ بمقترحاتهم لتذليل كافة الصعاب وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما تم الاطمئنان على جاهزية عمل بوابات التعقيم داخل بهو الكلية بالمبنى الرئيسي للكلية، وكذلك تم التأكد من جاهزية عمل أجهزة الكشف الحراري، والتنبيه على موظفي الأمن من أجل تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب وفق الضوابط والاشتراطات الصحية، كما تفقد المناوي الطلاب داخل اللجان الامتحانية أثناء تأدية الامتحانات للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وشدد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات التنفيذية التي وضعتها الكلية لضمان سلامة جميع منسوبي الكلية بدءا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وكذلك الإجراءات الخاصة بعملية دخول وخروج الطلاب ومنع الدخول إلى القاعات الامتحانية إلا من خلال تلك البوابات والحرص على اتباع التباعد الاجتماعي وحفظ المسافات البينية بين الطلاب وبعضهم، وأكد المناوي على ضرورة التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي الكلية المشاركين في الامتحانات، بارتداء الكمامات أثناء وجودهم داخل الكلية والحرص علي تعقيم الأيدي بصفة دورية قبل وبعد انتهاء الامتحانات.





وأكد أن سلامة أبنائه الطلاب في المقام الأول، وأن الكلية حريصة كل الحرص على سلامة جميع منسوبيها، مشيرًا إلى أنه تم تكوين فرق عمل لتعقيم كافة اللجان الامتحانية بصفة دورية قبل وبعد انعقاد الامتحانات، بالإضافة إلى التأكد من مراعاه كافة الضوابط المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد والتى من أبرزها التهوية الجيدة ومراعاة التباعد الإجتماعي والسلامة.





وأشار إلى توافر غرف للعزل للتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال العيادة الطبية ولجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للامتحانات لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي.



