طقس اليوم حار.. الأرصاد الجوية توجه نصائح لطلاب الثانوية العامة

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:50 ص
بوابة الفجر
قالت الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأحد طقس حار رطب نهارا مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون الطقس حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح اليوم على جنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جانبها، وجهت الارصاد الجوية نصائح لطلاب الصانوية العامة الذين يؤدون امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية اليوم ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية في تمام العاشرة من صباح اليوم.

وحذرت الأرصاد الجوية طلاب الثانوية العامة من عدم التواجد في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية، مع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لمدة طويلة، وعدم الوقوف لمراجعة الامتحان بعد الانتهاء منه تحت أشعة الشمس، مع تجديد هواء غرفة المذاكرة باستمرار لتجنب أثار الرطوبة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغري

القاهرة 36 24
الإسكندرية 29 23
وادي النطرون 34 24
طنطا 35 24
شبين الكوم 34 24
دمنهور 33 23
بلطيم 31 24
مطروح 29 20
السلوم 30 20
سيوة 37 21
بورسعيد 30 23
دمياط 30 23
الزقازيق 34 24
المنصورة 34 24
الإسماعيلية 37 21
السويس 36 22
العريش 31 22
رفح 31 21
رأس سدر 38 25
نخل 37 17
نويبع 36 27
طابا 34 24
كاترين 31 16
الطور 36 25
شرم الشيخ 39 29
الغردقة 39 27
مرسى علم 37 29
الفيوم 36 25
بني سويف 36 24
المنيا 36 24
أسيوط 40 23
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 40 27
أسوان 41 28
إدفو 41 28
أبو سمبل 41 29
الوادي الجديد 40 25
شلاتين 36 29
أبو رماد 34 28
حلايب 32 30
رأس حدربة 33 29

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