فنزويلا تسجل أكثر من 9000 إصابة بكورونا

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
سجلت الحكومة الفنزويلية 9،178 حالة إصابة بـ Covid-19 بعد تسجيل 375 حالة إصابة أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما ذكرت الحكومة يوم السبت، وفقا لما اوردته شبكة "سي ان ان"

ولقي 85 شخصا على الأقل حتفهم بسبب الفيروس في البلاد. كما تم الإبلاغ عن وفاة شخصين يوم السبت.

وفي الوقت نفسه، اعلنت السلطات الصحية بالبرازيل، السبت، انه توفي 1071 شخصا بسبب الكوفيد 19. ويبلغ عدد القتلى في أمريكا الجنوبية الآن 71.469 وهو ثاني أعلى عدد في العالم. فقد سجلت الولايات المتحدة فقط المزيد من الوفيات المرتبطة بالفيروس التاجي.

وقالت السلطات أيضا إنها سجلت 39023 حالة أخرى من مرض كوفيد 19، ليصل بذلك العدد الإجمالي على الصعيد الوطني إلى 1،839،850 منذ بدء الوباء.

من بين الذين أثبتت نتائجهم الإيجابية الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو. بعد تشخيصه، اعترف بولسونارو بالخطر الشديد الذي يشكله الفيروس، والذي كان قد رفضه في الماضي على أنه مجرد "إنفلونزا صغيرة".

قال: "نحن نعرف فتك الفيروس لمن هم في سن معينة، مثلي، فوق 65 عامًا، وكذلك لأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة أو أمراض أو مشاكل أخرى. في هذه الحالات، يمكن أن يكون الفيروس حاسمًا ويؤدي إلى الوفاة - الجميع عرف ذلك ".

وقد أبلغت البرازيل عن عشرات الآلاف من الحالات الجديدة، وأكثر من 1000 حالة وفاة في اليوم منذ أواخر مايو.

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كورونا فنزويلا تسجل أكثر من 9000 اصابة بكورونا

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