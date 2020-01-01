زين كرزون برفقة خطيبها لأول مرة عبر "إنستجرام"

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
تم نشر فيديو للفنانة الأردنية زين كزرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت به برفقة خطيبها عبد الله كنان.

وتضمنت الصورة مظهر رومانسي يجمعهما، وعلق أحد المتابعين قائلاً: "زي القمر ربنا يحميكم يارب بموت فيكم".

وفي سياق آخر تم خطبة زين كزرون بعيد ميلادها الشهر الماضي، وقد أعلنا عن فرحتهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتوالت عليهم التعليقات المهنئة من الجمهور معبرين عن فرحتهم قائلين: "ألف مبروك ربنا يكملكم على خير".

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