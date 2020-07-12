جامعة حلوان تعلن منحة للحصول على الماجستير من جامعة فيتنام القومية

الأحد 12/يوليه/2020 - 08:55 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
اية حمروشي
أعلن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، فرصة جديدة للباحثين للحصول على درجة الماجستير في تخصصات علوم الحاسب وهندسة المعلومات والاتصالات، وتكون لغة الدراسة الفرنسية، بالمعهد الفرانكفوني الدولي بجامعة فيتنام القومية.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أن الموعد النهائي للتقدم هو يوم 15 يوليو 2020، ويمكن للباحثين التقدم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.

ولمزيد من المعلومات حول البرنامج، يمكن الدخول على الرابط التالي اضغط هنا، وكذلك الرابط هنا.

وتأتي هذه المنحة في إطار عضوية جامعة حلوان بالوكالة الفرانكفونية للجامعات، حيث سبقت مشاركة الأستاذ الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، في أعمال اللجنة العامة الثامنة لمؤتمر قيادات الجامعات الفرانكفونية في أبو ظبي عام 2015، بالإضافة إلى اختياره نائبا لرئيس مؤتمر رؤساء الجامعات الفرانكفونية في الشرق الأوسط عام 2017.

تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منحة دراسية ماجستير ماجد نجم جامعة فيتنام جامعة حلوان

أخبار تهمك

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

منذ نصف ساعة

آخر تطورات إنتقال باهر المحمدي إلي الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور بعد الفيديو المُسيء المنسوب له

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي

منذ 33 دقيقة

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

يوفنتوس يضحي بـ3 لاعبين مقابل ضم تراوري

منذ ساعة

أوباميانج يصدم برشلونة وريال مدريد بقرار مفاجئ

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

قرار أمريكي يصيب عمرو أديب بالدهشة على الهواء

منذ ساعة و نصف

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:31 ص

رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

أزمة نارية جديدة بين الأهلي والزمالك بسبب نادي القرن

08:24 ص

بعد الفيديو المنسوب لرئيس الزمالك.. كهربا يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

03:34 ص

الأهلي يضغط على نجمه للانتقال إلى الدوري الجزائري

04:34 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى