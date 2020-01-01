في حالة نجاحه.. دواء "مودرنا" يقضي على أصعب أعراض كورونا

كشفت الدكتورة منى طنطاوي، أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، عن تفاصيل دواء شركة "مودرنا" الذي تعكف على إنتاجه لعلاج فيروس كورونا، موضحة أن الشركة ستبدأ المرحلة الثالثة من التجارب على الدواء.





وأشارت "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن أن تطعيم "مودرنا" مكون من البروتين المكون للفيروس، منوهة بأن التجارب تشير حتى الآن إلى أنه سيمنع الالتهاب الرئوي، وهو أشد وأقوى عرض يصيب مصاب كورونا، ولكنه لن يمنع أعراض الفيروس 100%.





وأضافت أستاذ مساعد بكلية طب جامعة نيوجيرسي، أن الشركة ستجري تجارب للدواء على 3000 شخص، حيث سيحقنوا 1500 شخص منهم بالتطعيم، والباقي لن يحصلوا على التطعيم ليدرسوا تأثير التطعيم.





تعافي 602 مصابا بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، خروج 602 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.