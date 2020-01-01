رئيس الترسانة يفجرها: الأهلي يقترب من ضم أحد لاعبينا





كشف طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، عن حقيقة دخول ناديي الأهلي والزمالك في مفاوضات مع لاعبي فريق الشواكيش.





وأكد طارق سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي والزمالك بفاوضونا ونمتلك أكثر من لاعب جيد بالفريق مثل زمان".





وأوضح: "الأهلي يقترب من التعاقد مع أحد لاعبي الترسانة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين وأرفض الكشف عن الاسم بسبب اقتراب الصفقة من الانتقال للأهلي".





وقال طارق سعيد، رئيس نادي الترسانة، إن نادي الزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن.





وأكد طارق سعيد في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الموضوع واخد أكبر من حجمه والزمالك من حقه المطالبة بلقب نادي القرن وينتظر رد الاتحاد الإفريقي ولكن لماذا كل هذا الصراع".





وتابع: "السوشيال ميديا السبب وراء الاحتقان بين جماهير الأهلي والزمالك وأطالب بغلقها نهائيا".





وفي سياق آخر، أشار: "أندية الدرجة الثانية ترفض تطبيق الهبوط في هذا الموسم ونرفض هبوط 5 أندية من كل مجموعة بدوري الدرجة الثانية".











