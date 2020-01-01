حقيقة رحيل دي بروين عن مانشستر سيتي

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:29 ص
دي بروين
دي بروين
أميرة فطيم
كشف الدولي البلجيكي كيفين دي بروين، نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بنادي مانشستر سيتي، عن موقفه من الاستمرار داخل صفوف الفريق هذا الصيف.

وكانت عدد من وسائل الإعلام قد زعمت أن دي بروين يخطط للرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي القادم، في حال تأكد حرمان النادي من المشاركة الأوروبية لمدة موسمين.

وأعرب دي بروين عن رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي، حتى وإن تم حظر النادي من المشاركة في دوري الأبطال الموسمين المقبلين.

ويرتبط دي بروين البالغ من العمر 29 عاماً بعقد مع مانشستر سيتي يمتد حتى عام 2023.

الجدير بالذكر أن اللاعب شارك مع مانشستر سيتي في 216 مباراة، بمختلف المسابقات، أحرز خلالهم 54 هدفاً، فيما صنع 87 تمريرة حاسمة.

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