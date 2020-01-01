تعاني من مرض نفسي.. النيابة تصرح بدفن جثمان سيدة منتحرة بالطالبية

قررت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثمان سيدة ألفت نفسها من حلو، في منطقة الطالبية بسبب أنها تعاني من مرض نفسي.





وفي وقت سابق، كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات واقعة سقوط فتاة من العقار سكنها بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، إذ تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من علو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بأحد العقارات بنطاق القسم.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، كلف بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية.





وبالفحص والمعاينة وتبين أن الجثة لفتاة ترتدي ملابسها كاملة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.





تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف توصلت إلى أن الفتاة أقدمت على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من العقار سكنها لمرورها بأزمة نفسية.





وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتصريح بالدفن.





كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل شاب ويدعى "سيد" سائق توك توك على يد صديقه "رامي" ويعمل نقاش.





أوضحت التحقيقات، أن المتهم ترك عمله في الفترة الأخيرة، نتيجة للظروف الاقتصادية الراهنة، ما أدى إلى انفصال زوجته عنه وتركها لمسكن الزوجية مع أولادها، ما جعله يمر بضائقة نفسية، ويتوهم أن آخرين يصنعوا له أعمال سحر وشعوذة.





وأمرت النيابة، بعرضه على الطب النفسي لبيان ما إذا كان مريضا نفسيا من عدمه.





وأفادت التحقيقات، في وقت سابق بأن المتهم مريضًا نفسيًا، وقتل صديقه "سيد" الذي يعاني من إعاقة في قدمه، لتوهمه بأنه وراء "عمل سحر" له، فاستغل المتهم عدم وجود زوجته لانفصاله عنها، وتردد المجني عليه الدائم في منزله، ليرتكب جريمته، وفي يوم الجريمة خنقه بقطعة قماش وضعها حول رقبته ثم وضع قطعة خشبية في أماكن حساسة بجسد صديقه القتيل، وألقى بجثته من الطابق الثالث من شرفة شقته بالعقار محل سكنه.





كان الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بتلقيها بلاغًا من أهالي منطقة المنيب، بالعثور على جثة شاب ملقى من أعلى عقار في الشارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد هشام فتحي والنقيب عمر مبارك معاوني مباحث قسم شرطة الجيزة، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعي "سيد. ا" سائق "توك توك"، ملقاة من العقار محل العثور عليه، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "رامي" يعمل نقاش، ويعاني من مرض نفسي، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.



