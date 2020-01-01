تعرف على مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

يستعد نادي ريال مدريد لملاقاة فريق غرناطة يوم الاثنين المقبل 13 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة :-





وسوف تقام المباراة بين ريال مدريد وفريق غرناطة في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وغرناطة :-





وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة مباراة فريق ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت 3 HD.





مباريات ريال مدريد المتبقية في الليجا :-





ويتبقى ريال مدريد مباراتين عادا مواجهة فريق غرناطة، حيث سيواجه فريق فياريال يوم الخميس 16 يوليو، ويلتقي مع فريق ديبورتيفو ليجانيس يوم الأحد 19 يوليو.





ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني :-



