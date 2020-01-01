تعرف على عدد مشاهدات "الناس في بلادي" لمحمد منير بعد طرحها بـ 10 أيام (فيديو)





طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي في 2 يوليو الجاري.





وحققت "الناس في بلادي" مشاهدات مرتفعة فور طرحها بيوتيوب، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 912,656 مشاهدة حتى الأن.



