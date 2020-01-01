بعد إصابة أميتاب باتشان بـ"كورونا".. نتيجة المسحة للنجمة إيشواريا راي

أجرت النجمة العالمية ايشواريا راى زوجة بهيشيك باتشان ابن النجم العالمي أميتاب باتشان، فحص فيروس "كورونا" وجاءت سلبية.

مسحة إ يشواريا راي جاءت سلبية برغم إصابة أميتاب باتشان ونجله أبهيشيك بالفيروس واحتجازهما داخل المستشفى.

كان النجم العالمى أبهيشيك باتشان، أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر".





وكتب خلال تدوينة له: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بكورونا لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك.



