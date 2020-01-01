ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم

الأحد 12/يوليه/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم


ابتعد نادي يوفنتوس بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، رغم تعادله مع ضيفه أتالانتا بهدفين لمثلهم، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من المسابقة.

وافتتح الكولومبي دوفان زاباتا أهداف اللقاء لصالح أتلانتا عند الدقيقة 16، قبل أن يدرك البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التعادل من ركلة جزاء عند الدقيقة 55.

وأضاف الأوكراني روسلان مالينوفسكي الهدف الثاني لأتالانتا من داخل منطقة الجزاء ويضعها عند الدقيقة 81، فيما سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثاني لليوفي عند الدقيقة 90، ومنهيًا المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وفي مباراة أخرى سقط فريق لاتسيو على يد نظيره نادي ساسولو، بهدفين مقابل هدف، ليقترب من خسارة لقب الدوري الإيطالي بشكل رسمي.

وأحرز لويس البرتو هدف لاتسيو الوحيد عند الدقيقة 33، قبل أن يسجل جياكومو راسبادوري هدف التعادل عند الدقيقة 55، فيما أضاف فرانشيسكو كابوتو هدف الفوز لساسولو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

كما حقق نادي روما فوزا ثمينا على نظيره بيرشيا بثلاثة أهداف دون رد، أحرزهم كلا من؛ المدافع الأرجنتيني فيردريكو فازيو والكرواتي كالينيتش و الموهبة الإيطالية زانيلو.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات اليوم:-

1- يوفنتوس 76 نقطة 


2- لاتسيو 68 نقطة 


3- أتالانتا 67 نقطة 


4- إنتر ميلان 65 نقطة 


5- روما 54 نقطة 


6- نابولي 51 نقطة 


7- إي سي ميلان 49 نقطة 


8- ساسولو 46 نقطة 


9- هيلاس فيرونا 43 نقطة 


10- بولونيا 41 نقطة 


11- كالياري 40 نقطة 


12- بارما 39 نقطة 


13- فيورنتينا 35 نقطة 


14- أودينيزي 35 نقطة 


15- تورينو 34 نقطة 


16- سامبدوريا 32 نقطة 


17- ليتشي 28 نقطة 


18- جنوى 27 نقطة


19- بريشيا 21 نقطة 


20- سبال 19 نقطة

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