خطوة جديدة تُقرب لاوتارو مارتينيز من برشلونة

يرغب مسئولو فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع الارجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن فريق برشلونة اقترب من حسم صفقة مارتينيز في الأيام المقبلة، وذلك بعد تخفيض المبلغ المطلوب من قبل الفريق الإيطالي.





وحدد إنتر ميلان مبلغ بقيمة 90 مليون يورو من أجل التخلي عن لاوتارو مارتينيز، وقد خفض المبلغ 21 مليون، حيث كان يريد الحصول على 111 مليون.



