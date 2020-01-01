"رمت نفسها".. انتحار فتاة لمرورها بأزمة نفسية في الطالبية

الأحد 12/يوليه/2020 - 01:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات واقعة سقوط فتاة من العقار سكنها بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، إذ تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من علو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بأحد العقارات بنطاق القسم.

وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، كلف بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية.

وبالفحص والمعاينة وتبين أن الجثة لفتاة ترتدي ملابسها كاملة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف توصلت إلى أن الفتاة أقدمت على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من العقار سكنها لمرورها بأزمة نفسية.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتصريح بالدفن.

اقرأ أيضًا.. ضبط مصنع كمامات بدون ترخيص
نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب مصنع كمامات بدون ترخيص على خلفية قيامه باستخدام خامات مجهولة المصدر، وعثر بحوزته 26 ألف كمامة داخل المصنع، وأخطر مدير أمن الجيزة.

كانت أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة عن قيام صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالاشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على 5000 كمامة معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة، 10000 كمامة منتج نهائي، 11000 كمامة تحت التجهيز، 6000 قطعة خامات تصنيع، 400 كرتونة فارغة، 13 ماكينة تصنيع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث الجيزة بوابة الفجر انتحار الفجر الجيزة

أخبار تهمك

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يحدد بديل أحمد فتحي.. تعرف عليه

منذ ساعة و 11 دقيقة

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس الزمالك السابق لـ مرتضى منصور: عليك الامتثال بي

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعتين و 54 دقيقة

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يكشف عن رسالة من ضابط مخابرات قطري

منذ ثلث ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مداهمة مصنع كمامات غير مرخص في أبو النمرس

العثور على 30 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل شقة بالعمرانية

مداهمة مصنع غير مرخص بالطالبية.. والعثور على 8500 كمامة مجهولة

حجز متهم بتصنيع كمامات مجهولة المصدر في الطالبية

العثور على 26 ألف كمامة مجهولة المصدر بالجيزة

إصابة شاب بطلق ناري في مشاجرة بالبدرشين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى