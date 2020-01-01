"رمت نفسها".. انتحار فتاة لمرورها بأزمة نفسية في الطالبية

كشفت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات واقعة سقوط فتاة من العقار سكنها بمنطقة الطالبية، غرب المحافظة، إذ تبين أن الفتاة أقدمت على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من علو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من علو بأحد العقارات بنطاق القسم.





وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، كلف بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة برئاسة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية.





وبالفحص والمعاينة وتبين أن الجثة لفتاة ترتدي ملابسها كاملة، مصابة بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.





تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الطالبية ومعاونه النقيب محمد أشرف توصلت إلى أن الفتاة أقدمت على الانتحار عن طريق إلقاء نفسها من العقار سكنها لمرورها بأزمة نفسية.





وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات، والتصريح بالدفن.





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نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بمديرية أمن الجيزة من ضبط صاحب مصنع كمامات بدون ترخيص على خلفية قيامه باستخدام خامات مجهولة المصدر، وعثر بحوزته 26 ألف كمامة داخل المصنع، وأخطر مدير أمن الجيزة.





كانت أكدت معلومات وتحريات ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، برئاسة العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة عن قيام صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالاشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على 5000 كمامة معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة، 10000 كمامة منتج نهائي، 11000 كمامة تحت التجهيز، 6000 قطعة خامات تصنيع، 400 كرتونة فارغة، 13 ماكينة تصنيع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.





وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



