بهاء أبوشقة: القائمة الموحدة ستضم شخصيات معارضة

قال بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد المستشار، إنه من المتوقع أن يكون هناك شخصيات معارضة في القائمة الموحدة.

وأوضح "أبوشقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في مجلس للشيوخ ستتمتع بثقل هائل، ووجود هذا المجلس في تلك المرحلة يضيف دليل جديد على أن مصر تمضي على الطريق الصحيح لترسيخ ديمقراطية حقيقة.





وأضاف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، أن مجلس الشيوخ سيكون له دور قوي جدا وفيه إثراء للحياة البرلمانية في مصر وللتشريعات المختلفة





الهيئة الوطنية توافق على قوانين الانتخابات

وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة في تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.





ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة في قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.





وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الأعضاء.





وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالإجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.





يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.