بعد إصابته بـ"كورونا".. الإبراشي عن أميتاب باتشان: "كنا بنزوغ من الجامعة علشان نشوف أفلامه"





تحدث الإعلامي وائل الإبراشي عن ذكرياته مع نجم بوليوود الشهير أميتاب باتشان، بعد إعلان الأخير إصابته بفيروس "كورونا" المستجد"، قائلًا: "كنا بنزوغ من الجامعة علشان نشوف أفلامه".





وأضاف خلال برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية: "كنا بنعيش مع أفلام أميتاب باتشان 4 ساعات وكان جزء من ذكريات جيلنا".





وقال أنه كان يوجد في الماضي، سينمات مخصصة للأفلام الهندية التي استهوت المصريين في ذلك الوقت.





وأشار إلى أن نسبة الإصابات في زيادة شديدة في الهند في الفترة مؤخرًا، موضحًا أن حملات التضامن إنسانيًا مع أميتاب باتشان، ترد إليه من المسئولين الكبار حول العالم نظرًا لما يمثله من قيمة فنية كبيرة.









