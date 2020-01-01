الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ريال بيتيس الأحد 12/يوليه/2020 - 12:24 ص Advertisements حقق فريق أتلتيكو مدريد فوز صعب علي نظيره ريال بيتيس في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم. واليكم فيديو الأهداف أخبار تهمك بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي منذ حوالي 4 ساعات عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك منذ حوالي 7 ساعات محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر منذ 36 دقيقة اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي منذ ساعة عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة منذ حوالي 3 ساعات الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي منذ حوالي 4 ساعات مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن منذ أقل من ساعة الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل منذ حوالي 14 ساعة وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة منذ حوالي 6 ساعات عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن منذ ساعة و 23 دقيقة مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك منذ حوالي 6 ساعات وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى منذ حوالي 4 ساعات الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي منذ حوالي 8 ساعات الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة منذ حوالي 14 ساعة الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك منذ أقل من ساعتين