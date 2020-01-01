النيابة تحدد مصير قاتلة الطفلة المشنوقة داخل عقار بأوسيم

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:26 ص
الطفلة الضحية
الطفلة الضحية
إيريني صفوت
أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، إيداع الطفلة "حنين"، المتهمة بقتل الطفلة "هايدي" شنقا، في أحد العقارات بمنطقة أوسيم، في دور رعاية للأحداث.

وفي وقت سابق، كشف قطاع الأمن العام، أن المتهمة مرتكبة الواقعة طفلة 13 سنة طالبة مقيمة بذات الناحية طرف عمتها لانفصال والديها، كانت تشاهد مقاطع فيديو لأفلام عنف وقتل عبر شبكة الإنترنت، وقررت تقليدها، فطلبت من الطفلة المجنى عليها التي تصادف سيرها بالشارع، بالقرب من مسكنها، اللعب معها، واصطحبتها لمدخل عقار، وشنقتها بحبل بموتور مياه، وانصرفت من المكان عقب ارتكاب الجريمة.

مصادر تكشف التفاصيل
وكشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل أحد العقارات بأوسيم، أن طفلة أخرى ترتدي "ترينج" هي التي استدرجتها إلى محل وقوع الجريمة.

وأشار المصدر، في تصريحات إلى "الفجر"، أن الطفلة يتراوح عمرها 13 عاما، وأقنعت الطفلة الصغيرة بالذهاب معها إلى الـ"السوبر ماركت" لشراء عصير، ثم أخذتها إلى العقار، حيث تم شنقها.

استدراج الطفلة الضحية
وأكدت تحقيقات النيابة ما قالته المصادر، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى استدرجت الطفلة الضحية إلى العقار، بحجة أنهما سيذهبان لشراء عصير.

وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة المتهمة استدرجت الطفلة إلى داخل العقار، وقامت بشنق الطفلة "هايدي".

وأضافت التحقيقات، أنه أثناء دخول مالك العقار لسكنه اكتشف الجريمة، وأن الطفلة معلقه بكابل كهربائي بالحديد الخاص بموتور الماء، فاستغاث بالجيران على الفور، وحضرت والدتها وأكدت أنها تركتها على ناصية الشارع في ذهابها لمسكنها ولكنها اختفت منذ تلك اللحظة.

وأفادت التحقيقات، أن الطفلة ووالدتها تقيمان بمنزل عائلتها، نتيجة لانفصال الأم عن الزوج في وقت سابق.

وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم.

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفلة معلقة بحبل بسقف المنزل، فيما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال اهليتها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفلة مشنوقة بمدخل عقار بمنطقة أوسيم، في ظروف غامضة.

كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفلة مشنوقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفلة مخنوقة بحبل ومعلقة في سقف مدخل العقار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مباحث اوسيم طفلة مشنوقة بوابة الفجر الفجر العثور على طفلة مشنوقة

أخبار تهمك

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعة و 21 دقيقة

محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر

منذ 34 دقيقة

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعة

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 14 ساعة

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

معلقة بـ"كابل" كهربائي.. مفاجآت في واقعة العثور على طفلة مشنوقة بأوسيم

ننفرد بنشر أول صور للطفلة المشنوقة داخل عقار بأوسيم

مفاجآت صادمة في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل عقار بأوسيم

مصادر تكشف تفاصيل صادمة في واقعة الطفلة المشنوقة بأوسيم

"شنقتها وغيرت هدومها".. ملابسات قتل الطفلة المعثور على جثتها في أوسيم

جريمة الربع ساعة.. كيف فك رجال المباحث طلاسم شنق طفلة أوسيم؟

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى