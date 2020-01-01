"نمبر وان".. محمد رمضان يحلق عاليا بين الملايين بكليب "رايحين نسهر"

الأحد 12/يوليه/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

يواصل الفنان محمد رمضان، في حصد ملايين المشاهدات لكل أغانيه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب؛ وذلك نظرًا لما حققته أعماله من نجاحات جماهيرية كبيرة.

حيث حقق كليب "رايحين نسهر" أكثر من 122 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر، روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير أنا كده بشرب، شايف عصافير، ودماغى بتعمل بم بم".

وحقق رمضان خلال الماراثون الرمضاني المنصرم نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس، والذي تدور أحداثه المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

أخبار تهمك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 14 ساعة

محمد صلاح يكشف عن المدرب الأفضل فى مصر

منذ 35 دقيقة

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد بقوة على الزمالك بشأن لقب نادي القرن

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة للأهلي بشأن رمضان صبحي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 م

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

09:30 م

عاجل - الأهلي يُقاضي الزمالك بسبب لقب القرن

11:30 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى