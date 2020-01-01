"نمبر وان".. محمد رمضان يحلق عاليا بين الملايين بكليب "رايحين نسهر"





وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمني وقالى انزلي رايحين نسهر، روحنا قعدنا إداني الكاس قلتله بلاش أنا مش بشرب، طلبت عصير ما انا مش بشرب، ما طلعش عصير أنا كده بشرب، شايف عصافير، ودماغى بتعمل بم بم".



وحقق رمضان خلال الماراثون الرمضاني المنصرم نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس، والذي تدور أحداثه المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

يواصل الفنان محمد رمضان، في حصد ملايين المشاهدات لكل أغانيه عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب؛ وذلك نظرًا لما حققته أعماله من نجاحات جماهيرية كبيرة.حيث حقق كليب "رايحين نسهر" أكثر من 122 مليون مشاهدة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.