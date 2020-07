عمر كمال يعلن عن أغنية جديدة ويشوق الجمهور بمقطع فيديو من كواليس تصويرها

وشوق عمر كمال جمهوره للعمل قائلاً: "soon - قريبًا".



ومن كلمات تلك الأغنية

"بعيش علي ذكرى كانت مابينا من سنين وبنادي بأعلي صوت ليا إنت فين .. حبيبي ارجع أنا بناديك .. وبخاف يتعذب قلبي اكتر من كده وبعيش عمري اللي جاي بالشكل ده".



يشار أن عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية "لو على الفراق"، وذلك في وتم طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وحصدت الأغنية نسبة مشاهدة عالية ، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان نور الدين،وتوزيع مصطفى صادق



ومن كلماتها: "لو ع الفراق ف امرو سهل ما كل مشكله ليها حل ياريتك جيتلي وقولتلى بس انت خُنت بكل جهل ما كنا خلصنا باحترام مكانش هيضر الكلام بدائت بخير تخلص بخير من غير لا جرح ولا انتقام ليه بكل رخص كسرت قلبي روح ياشيخ منك لله".



https://www.instagram.com/p/CChBKBgDSx3/?utm_source=ig_web_copy_link

أعلن المطرب عمر كمال، عن استعداده لطرح لعمل غنائي جديد، حيث نشر كوبليه من الأغنية ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.