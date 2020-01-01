عميد المعهد العالي للباليه لـ"الفجر الفني": اسم محمود رضا يكتب بالذهب.. والراحل أيقونة فنية نادرة









رحل عن عالمنا صباح أول أمس الجمعة أسطورة الرقص الشعبي ومؤسس فرقة رضا ورائد الفن الشعبي الفنان الكبير محمود رضا.وتواصل "الفجر الفني" مع دكتور عاطف عوض عميد المعهد العالي للباليه ومصمم الاستعراضات الشهير، ونجل الفنان الكبير محمد عوض، للحديث عن محمود رضا.وقال "عوض" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "لم ألتقي بالراحل من قبل وذلك من حظي السيء ولكنه بالنسبة لنا جميعًا أستاذنا واسم محمود رضا يُكتب بالذهب".وتابع: "هو فنان نادر والجهد الفني وتاريخه الفني مشرف جدًا، محمود رضا أيقونة للفن المصري".ومن الجدير بالذكر أن الفنان الكبير محمود رضا، رحل ن عالمنا صباح أمس الجمعة عن عمر يناهز الـ90 عامًا بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.