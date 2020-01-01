هل هناك علاقة بين الإصابة بكورونا وتطعيم السل؟ طبيب يجيب (فيديو)

قال الدكتور أشرف عمر، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، إن نتائج بعض الأبحاث البيئية عن الدول التي تطبق تطعيم السل، أفادت أن نسب الإصابة بفيروس كورونا أقل بين الناس الذي لم يتم تطعيمهم، وكذلك نسب الوفاة بالفيروس.





وأشار "عمر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك دراسات مستقبلية منضبطة تجرى حاليا حول تأثير إعطاء تطعيم السل، وهل سيعطي وقاية من الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأن التطعيم غير أمن حيث أنه عبارة عن بكتيريا السل في وضع ضعيف، ومن ثم فهي غير أمنة لكل الفئات العمرية.





وأضاف أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بالقصر العيني، أنه لا يمكن أن نقفز ونؤكد أن هناك علاقة بين الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتطعيم السل، موضحا أن كل ما يثار مجرد ملحوظات استنتاجية تحتاج إلى تأكيد علمي.





إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، السبت، عن خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 81158 حالة من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها، و3769 حالة وفاة.



