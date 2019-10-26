ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم السبت 11 - 7 - 2020

مرر ليونيل ميسي الكرة الحاسمة رقم 20 في الموسم ليقود برشلونة للفوز 1-0 خارج أرضه على ريال بلد الوليد ويواصل ملاحقة ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.







وسجل التشيلي أرتورو فيدال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بعدما أطلق تسديدة منخفضة من داخل المنطقة، بعد تمريرة ميسي الذي أرسل 20 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم إلى جانب تسجيل 22 هدفاً.







وأصبح رصيد برشلونة صاحب المركز الثاني 79 نقطة من 36 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، الذي سيستعيد فارق النقاط الأربع إذا فاز على غرناطة يوم الإثنين.





ترتيب الدوري الإسباني :-



