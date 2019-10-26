ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة اليوم السبت 11 - 7 - 2020

السبت 11/يوليه/2020 - 11:01 م
ميسي
ميسي
تمكن برشلونة من تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه بلد الوليد، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

مرر ليونيل ميسي الكرة الحاسمة رقم 20 في الموسم ليقود برشلونة للفوز 1-0 خارج أرضه على ريال بلد الوليد ويواصل ملاحقة ريال مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم السبت.



وسجل التشيلي أرتورو فيدال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 15 بعدما أطلق تسديدة منخفضة من داخل المنطقة، بعد تمريرة ميسي الذي أرسل 20 تمريرة حاسمة بالدوري هذا الموسم إلى جانب تسجيل 22 هدفاً.



وأصبح رصيد برشلونة صاحب المركز الثاني 79 نقطة من 36 مباراة وبفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، الذي سيستعيد فارق النقاط الأربع إذا فاز على غرناطة يوم الإثنين.

ترتيب الدوري الإسباني :- 

1- ريال مدريد، 80 نقطة.

2- برشلونة، 79 نقطة.

3- أتلتيكو مدريد، 63 نقطة.

4- إشبيلية، 63 نقطة.

5- فياريال، 57 نقطة.

6- خيتافي، 53 نقطة.

7- ريال سوسيداد، 51 نقطة.

8- غرناطة، 50 نقطة.

9- فالنسيا، 50 نقطة.

10- أتلتيك بلباو، 48 نقطة.

11- أوساسونا، 48 نقطة.

12- ليفانتي، 43 نقطة.

13- ريال بيتيس، 41 نقطة.

14- بلد الوليد، 39 نقطة.

15- سيلتا فيجو، 36 نقطة.

16- إيبار، 36 نقطة.

17- ديبورتيفو ألافيس، 35 نقطة.

18- ريال مايوركا، 32 نقطة.

19- ليجانيس، 29 نقطة.

20- إسبانيول، 24 نقطة.

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