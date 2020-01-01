عودة سبورتنج للتدريبات الجماعية استعدادًا لعودة القسم الثالث

السبت 11/يوليه/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
عبير عبد الشفيع
عاد فريق نادي سبورتنج متصدر المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث، للتدريبات الجماعية وسط الإجراءات الاحترازية استعداد لاستئناف النشاط الرياضي، وذلك بمقر النادي بسبورتنج .

وقام أحمد فاروق المدير الفني لفريق سبورتنج، وجهازه المعاون، بتجميع الفريق لعوده التدريبات وسط الإجراءات الاحترازية استعداد لاستئناف النشاط الرياضي ومن المعروف أن فريق سبورتنج متصدر مجموعته ضمن مجموعه الاسكندرية القسم الثالث.

وقال المدير الفني لسبورتنج إنه كان يلقي محاضرات تدريبيه، وتمرينات للفريق عبر الانترنت، خلال فتره التوقف التي استمرت لأكثر من أربعة شهور جراء جائحة كورونا.

ويقود الفريق السكندري، جهاز فني يضم، أحمد فاروق مدير فني، ومحمد توفيق مخطط أحمال، ووائل الدقاق مدرب عام، ومحمد ابراهيم عامر مدرب، وسامح نوار مدرب حراس، حسن البحار مدير إداري، عصام أحمد (بوجي) إداري، ومحمد صلاح طبيب، وعمر هشام أخصائي تأهيل.

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