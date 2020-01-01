أحمد آدم يكشف موعد عودته لشخصية "القرموطي" في السينما

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نفى الفنان أحمد آدم، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن ظهوره بشخصية "القرموطي" الشهيرة، في فيلمه الجديد، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.



وقال أحمد آدم، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنه يظهر بشكله الطبيعي في الفيلم الجديد، إذ قرر الخروج من عباءة "القرموطي" في "صابر وراضي" كونه ظهر في أخر عملين سينمائيين بهذه الشخصية، وهما "القرموطي في أرض النار" و"قرمط بيتمرمط".



وأكد أنه يستعد لعمل سينمائي جديد، بعد فيلم "صابر وراضي"، حيث إنه في مرحلة الكتابة حاليًا، ومن المُفترض أن يظهر فيه بشخصية القرموطي، معربًا عن تمنيه بأن ينال إعجاب الجمهور.



يذكر أن أحمد آدم، يواصل حاليًا تصوير فيلمه الجديد "صابر وراضي"، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد، ويشارك في البطولة رزان مغربى ومحسن محيى الدين ودينا فؤاد وآخرين.