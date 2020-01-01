رئيس الوفد: سندفع بـ 10 مرشحين في القوائم.. وسننافس على كل مقاعد الفردي

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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن ترشيحات حزب الوفد في الانتخابات المقبلة تتضمن التفاوض على 10 مرشحين بنظام القائمة، مضيفًا:"الأعداد النهائية ليست واضحة حتى الآن، ونحن أما رأي ومطالب للآخرين، حيث يوجد 100 بنظام التعيين و100 بنظام الفردي، و100 في نظام القائمة".



وقال "أبو شقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"،:"لا أجد حرجا في الكشف عن ترشيحات بعينها، ولكن نحن حاليا أمام آراء ومطالب للكثيرين، وسندفع بمرشحين للفردي والقائمة."



وذكر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان،:" هذا العدد ليس قليلا، وإنما نراعي وجود مستقلين وشخصيات معينة وغيرها، لن يكونوا من الأحزاب فقط، والقوائم ستضم شخصيات معارضة، وسننافس على كل المقاعد الفردية، ونستهدف الحصول على 20 مقعد في الفردى".



أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن حزمة القرارات الحكومية المعلنة اليوم بحاجة للمتابعة المستمرة من جانب المسئولين وكافة الجهات الحكومية لضمان الالتزام بها.



وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن قرار إعادة فتح المقاهي والمطاعم والمحلات ومد فترات العمل بالمراكز التجارية، يحيي آمال ملايين المواطنين في كسب لقمة العيش ويعيد لهم مصدر دخلهم بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر كاملة خاصة بالنسبة للمقاهي.



وأشار مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، إلى ضرورة مراقبة عمل المقاهي على وجه التحديد بشكل مستمر للتأكد من تطبيق إجراءات الحكومة والالتزام بحظر تقديم الشيشة والعمل بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية لها وهو ما يصعب ضبطه بالنسبة للمقاهي.



وشدد المهندس حازم الجندي، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الحماية الكاملة المعلنة من الحكومة وخاصة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.



وأوضح أن إعادة التشغيل الجزئي لهذه الأنشطة على وجه التحديد مرحلة مؤقتة وفي حالة الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والحماية سيتم زيادة نسب الإشغال تدريجيًا حتى العودة للوضع الطبيعي.