"سناء يوسف" في أحدث ظهور لها: "شكراً لمن يحبنا بصدق"

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شاركت النجمة سناء يوسف محبيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأزرق وعلقت : مساء الأنوار "ولا تحسبن حلو الكلام دومًا صادق و لا تصدقن الا الذي بالأفعال يتكلم" ، شكراً لمن يحبنا بصدق.



يذكر أن الفنانة سناء يوسف كانت قد انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل " البيت الكبير" الجزء الثالث والذي يذاع الآن والمسلسل بطولة سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي وانتاج ممدوح شاهين.



كرمت الفنانة سناء يوسف مؤخرا من إدارة مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير عن مجمل أعمالها بتونس ومصر وكان التكريم بحضور رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل بن بده ورئيس المهرجان المخرج سالم دندو.