"سناء يوسف" في أحدث ظهور لها: "شكراً لمن يحبنا بصدق"

السبت 11/يوليه/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة سناء يوسف محبيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأزرق وعلقت : مساء الأنوار "ولا تحسبن حلو الكلام دومًا صادق و لا تصدقن الا الذي بالأفعال يتكلم" ، شكراً لمن يحبنا بصدق.

يذكر أن الفنانة سناء يوسف كانت قد انتهت مؤخرًا من تصوير مسلسل " البيت الكبير" الجزء الثالث والذي يذاع الآن والمسلسل بطولة سوسن بدر، لوسي، مجدي كامل، دنيا المصري، طارق صبري، ومن تأليف أحمد صبحي، إخراج محمد النقلي وانتاج ممدوح شاهين.

 كرمت الفنانة سناء يوسف مؤخرا من إدارة مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير عن مجمل أعمالها بتونس ومصر وكان التكريم بحضور رئيس الوزراء الموريتاني المهندس إسماعيل بن بده ورئيس المهرجان المخرج سالم دندو.

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم مصير نجمه بعد مفاوضات الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار القطارات في عيد الأضحى

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد حادث شاطئ الموت.. محافظة الإسكندرية تحذر من نزول البحر فجرًا أو ليلًا

منذ يوم

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعطل صفقة انتقال رمضان صبحي إلى الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:30 م

مفاجأة.. الأهلي يتخلى عن الصفقة الكبرى

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن أزمة نادي القرن الحقيقى مع الأهلي

08:31 م

عاجل| الصحة: تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و67 وفاة

09:38 م

بالأسماء.. فايلر يُحدد الراحلين عن الأهلي

09:22 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

06:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى