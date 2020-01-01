بالحجاب.. چيلان علاء تغازل جمهورها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

السبت 11/يوليه/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت النجمة چيلان علاء محبيها بصورة جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بالصورة مرتدية بالحجاب وفستان باللون الأحمر وعلقت قائله : لما الحجة مينى ماوس تشرب كوباية الشاى الكشرى بعد المواعين.

يشار أن آخر أعمال چيلان علاء مسلسل "الآنسة فرح" وهو مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقررعرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول،مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى استكمل المخرج وائل فرج التى يتولى اخراج الموسم الثانى.

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.

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