بهاء أبو شقة: مصر قبل 30 يونيو 2013 لم تكن "دولة"

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن مصر قبل 30 يونيو 2013، لم تكن "دولة" بل تحولت لفوضي، ولكن الآن أصبحنا أمام دولة حقيقية تنجز العديد من المشروعات العملاقة.





وأضاف "أبو شقة" خلال حواره ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن الشعب المصري بمثابة صخرة صلبة لا تقهر أبدًا، و30 يونيو ثورة شعبية حقيقية بكل مقاومات وتعريفات الثورات، حيث شهدت نزول 33 مليون مصري على قلب وتصميم رجل واحد لحماية الدولة المصرية، ثم انحياز الجيش الوطني لحماية مصر من مستنقع كان مخطط أن تسقط فيه مصر كما سقطت فيه دول مجاورة كليبيا وسوريا وغيرهما.





وأوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن الشعب المصري إذا وجد زعامة وطنية قوية وتماسك الاثنين نكون أمام معجزة.





وفي وقت سابق، وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، بالإجماع على مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من مجلس النواب، بشأن طلب أخذ رأي الهيئة فى تقريري اللجنة التشريعية بشأن تلك المشروعات بقوانين.





ووصلت مشروعات قوانين الانتخابات الممثلة فى قوانين انتخابات مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، من مجلس النواب.





وقامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوزيع مشروعات القوانين على جميع أعضاء الهيئة، حيث قام كل عضو منفردا بفحص ودراسة كل مادة على حدا من كل مشروعات القوانين، وبعد الانتهاء من فحصها من قبل الاعضاء.





وعقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعا لبحث فيما انتهاء إليه كل عضو من الأعضاء والموافقة بالاجماع على مشروعات القوانين وارسل تعديلات القوانين إلى مجلس النواب.





يذكر أن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، كان قدر أرسل خطابا إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن طلب أخذ رأي الهيئة على تقريري اللجنة التشريعية عن مشروعات القوانين المقدمة بشأن مجلس الشيوخ، وتعديلات قوانين مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات.





يأتي ذلك، في ضوء اختصاصات الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها في الدستور وفي المادة (3) من القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي من بينها إبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، وذلك ليكون رأي الهيئة تحت بصر مجلس النواب أثناء مناقشة هذه المشروعات بقوانين بالجلسة العامة الاسبوع القادم.



