حماية المستهلك ينفي تغريمه شركة طيران مليون جنيه
السبت 11/يوليه/2020 - 08:48 م
نفى جهاز حماية المستهلك،
اليوم السبت ، ما تداولاته مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريمه أحد شركات الطيران
مبلغ مليون جنيه.
وقال الجهاز في بيانه، إن
ماورد بعدد من المواقع الاليكترونيه
ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما تم
نسبه من تصريحات للسيد الدكتور القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز أحمد سمير بشأن صدور حكم بتوقيع غرامة مليون
جنيه والحبس سنة ضد احدى شركات الطيران عاري تماما من الصحة.
.
وأضاف الجهاز في بيانه أنه يؤكد على ضرورة التزام كافة الشركات والموردين ببنود ومواد قانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ ،والتصدى لكافة الممارسات السلبية انطلاقا من الدور المنوط به قانوناً ، فإنه يهيب بجميع المواقع الاليكترونيه والاخبارية تحرى الدقة عند نشر الأخبار المتعلقة بأنشطة وأعمال الجهاز من مصادرها الرسمية فقط
وكانت مواقع تواصل الاجتماعي تداولات أنباء بشأن قيام الجهاز بتغريم شركة طيران مبلغ مليون جنيه بسبب رفضة الأعلان عن بيع اسعار التذاكر الكترونيا.
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