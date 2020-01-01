حماية المستهلك ينفي تغريمه شركة طيران مليون جنيه

نفى جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت ، ما تداولاته مواقع التواصل الاجتماعي عن تغريمه أحد شركات الطيران مبلغ مليون جنيه.

وقال الجهاز في بيانه، إن ماورد بعدد من المواقع الاليكترونيه ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ما تم نسبه من تصريحات للسيد الدكتور القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الجهاز أحمد سمير بشأن صدور حكم بتوقيع غرامة مليون جنيه والحبس سنة ضد احدى شركات الطيران عاري تماما من الصحة.

.