"جسمي قشعر".. خال الطفلة المشنوقة بأوسيم يروي لحظات مقتلها (فيديو)

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"جسمي قشعر لما شوفتها ومعرفتش أعمل إيه"، مشهد مرعب رآه "عصام" الشاب الثلاثيني، عندما فوجئ بخبر قتل ابنة شقيقته "هايدي"، الطفلة الصغيرة التي لم تتجاوز 4 أعوام من العمر، على يد طفلة أخرى عمرها 13 عاما، تدعى "حنين"، وتعيش مع عمتها في الشارع المقابل لأسرة الضحية بعد انفصال والديها، وانتقلت محررة الفجر إلى مكان الجريمة وأسرة الضحية لتستمع إلى التفاصيل كاملة.





يجلس "عصام حسن علي"، خال المتهمة، مذهولا وهو يروي إلى "الفجر"، قصة مقتل ابنة شقيقته، وإبلاغه للشرطة، وما رآه في كاميرات المراقبة.





يستهل "حسن" حديثه قائلا: "الناس قالولي بنت أختك مشنوقة داخل العقار، روحت أشوف، لقيت فيه زي قفص معمول للموتور، وهي متعلقة عليه.. أنا جسمي قشعر، وقالولي متجيش جنبها، واتصلت بالحكومة وبلغتهم".





يتابع خال الضحية رواية تفاصيل اليوم المأساوي ويقول: "دخلت اتفرجت على الكاميرات الموضوعة على باب العقار، وجدت المتهمة تجر الطفلة (هايدي) للداخل، وكان فيه راجل داخل العقار، ودخل العقار ومخرجش تاني، لكن المتهمة خرجت بعد دخولها مع هايدي بـ12 ثانية بالضبط، وخرجت بمفردها".





يواصل حديثه قائلا: "مش قادر أبص على المنظر اللي شوفته.. وأطالب بالعدل والقصاص بما يرضي الله، علشان خاطر حقها يجي.. ده لو كافر مش هيعمل في بني آدمة بريئة كدة".





بيان مهم من الأمن العام





وفي وقت سابق، كشف قطاع الأمن العام، أن المتهمة مرتكبة الواقعة طفلة 13 سنة طالبة مقيمة بذات الناحية طرف عمتها لانفصال والديها، كانت تشاهد مقاطع فيديو لأفلام عنف وقتل عبر شبكة الإنترنت، وقررت تقليدها، فطلبت من الطفلة المجنى عليها التى تصادف سيرها بالشارع، بالقرب من مسكنها، اللعب معها، واصطحبتها لمدخل عقار، وشنقتها بحبل بموتور مياه، وانصرفت من المكان عقب ارتكاب الجريمة.





مصادر تكشف التفاصيل





وكشف مصدر مطلع على التحقيقات في واقعة العثور على طفلة مشنوقة داخل أحد العقارات بأوسيم، أن طفلة أخرى ترتدي "ترينج" هي التي استدرجتها إلى محل وقوع الجريمة.





وأشار المصدر، في تصريحات إلى "الفجر"، أن الطفلة يتراوح عمرها 13 عاما، وأقنعت الطفلة الصغيرة بالذهاب معها إلى الـ"السوبر ماركت" لشراء عصير، ثم أخذتها إلى العقار، حيث تم شنقها.





استدراج الطفلة الضحية





وأكدت تحقيقات النيابة ما قالته المصادر، حيث تبين من فحص كاميرات المراقبة أن طفلة أخرى استدرجت الطفلة الضحية إلى العقار، بحجة أنهما سيذهبان لشراء عصير.





وأوضحت التحقيقات، أن الطفلة المتهمة استدرجت الطفة إلى داخل العقار، وقامت بشنق الطفلة "هايدي".





وأضافت التحقيقات، أنه أثناء دخول مالك العقار لسكنه اكتشف الجريمة، وأن الطفلة معلقه بكابل كهربائي بالحديد الخاص بموتور الماء، فاستغاث بالجيران على الفور، وحضرت والدتها وأكدت أنها تركتها على ناصية الشارع في ذهابها لمسكنها ولكنها اختفت منذ تلك اللحظة.





وأفادت التحقيقات، أن الطفلة ووالدتها تقيمان بمنزل عائلتها، نتيجة لانفصال الأم عن الزوج في وقت سابق.





وأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، انتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عثر عليها مشنوقة داخل شقتها بمنطقة بشتيل التابعة لمركز أوسيم.





وكشفت التحقيقات الأولية، أن الطفلة معلقة بحبل بسقف المنزل، فيما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال اهليتها للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





كانت عثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة طفلة مشنوقة بمدخل عقار بمنطقة أوسيم، في ظروف غامضة.





كان بلاغ قد ورد لضباط مباحث قسم أوسيم من غرفة النجدة بالعثور على جثة طفلة مشنوقة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين وجود جثة طفلة مخنوقة بحبل ومعلقة في سقف مدخل العقار.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.