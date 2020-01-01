جوارديولا يعلن تشكيل مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

السبت 11/يوليه/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى

أعلن الأسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره برايتون بعد قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادى مانسشتر سيتي ضد برايتون اليوم السبت فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب فالمر الدولي بمدينة برايتون.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي الرسمية للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: اديرسون.

خط الدفاع: لابورت، جارسيا، والكر، ميندي.

خط الوسط: رودريجو، رياض محرز، دي بروين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، برناندو سيلفا، جيسوس.

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مانشستر سيتي رايتون دي بروين جوارديولا

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