أوساسونا يعبر عقبة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

حقق أوساسونا فوزًا صعبًا وغاليًا على حسب سلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.









وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر سلتا فيغو بهز الشباك عن طريق سانتي مينا في الدقيقة العاشرة وتعادل إنريك جاييجو بهدف لأوساسونا في الدقيقة 23.







وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني، حتى شهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة هدف الفوز لأوساسونا بتوقيع خوسيه أرناييز.







ورفع أوساسونا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيك بلباو وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.