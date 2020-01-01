أوساسونا يعبر عقبة سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

السبت 11/يوليه/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
حقق أوساسونا فوزًا صعبًا وغاليًا على حسب سلتا فيجو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، في افتتاح مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1-1، حيث بادر سلتا فيغو بهز الشباك عن طريق سانتي مينا في الدقيقة العاشرة وتعادل إنريك جاييجو بهدف لأوساسونا في الدقيقة 23.



وظل التعادل قائما بين الفريقين في الشوط الثاني، حتى شهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة هدف الفوز لأوساسونا بتوقيع خوسيه أرناييز.



ورفع أوساسونا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيك بلباو وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 36 نقطة في المركز الخامس عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل ثلاثة تعادلات في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة.

أخبار تهمك

عاجل - برشلونة يُعلن عن صفقته الثانية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. 8 لاعبين مهددين بالرحيل عن الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ثلث ساعة

عاجل - بشرى سارة للأهلي والزمالك بشأن دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أول رد من الاتحاد الإفريقي على الزمالك بشأن تسجيل لقب نادي القرن

منذ يوم

أول تحرك رسمي من الأهلي ضد الزمالك بعد واقعة تسجيل نادي القرن

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بعد استبعاد الكاميرون.. 3 دول مُرشحة لإستضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

الضحايا 11 شابا بينهم طفل.. تفاصيل القصة المأسوية لواقعة شاطئ النخيل

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يوجه رسالة عاجلة إلى إدارة الأهلي.. تعرف عليها

منذ ساعتين و 48 دقيقة

برشلونة يحسم صفقة الجوهرة البرازيلية

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل بسبب تصنيع الطائرات الورقية وتسببها في وفاة الأطفال والشباب

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:07 م

عاجل ..التموين تعلن موقفها من حرب" نادي القرن" بين الأهلى والزمالك

مفاجأة.. صالح جمعة يحسم موقفه من الانضمام إلى الزمالك

06:31 م

وزارة الري السودانية تكشف آخر مستجدات اجتماعات سد النهضة

06:23 م

عاجل - الفجر الرياضي يكشف حقيقة بقاء أحمد فتحي مع الأهلي

07:30 م

الزمالك يقترب من حسم صفقة نجم مازيمبي

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: كتاب جون بولتون الجديد وصمة عار فى جبينه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى