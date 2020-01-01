العلمية لمكافحة الكورونا توجه رسالة عاجلة للمصريين بشأن كورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
طالب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، المواطنين الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية، وعدم التخلي عنها، حيث حتى نتأكد أن مصر بدأت في مرحلة هبوط معدل الاصابات لابد وأن تستمر الأعداد في النزول من أسبوع حتى 10 أيام.

وأشار "حسني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء السبت، إلى أن نتاج إجراءات فك الحظر ستظهر اعتبارا من يوم 15 يوليو، منوها بأن المواطنين تهاونوا الأيام الماضية في الإجراءات الوقائية، وهو أمر مقلق.

وأوضح أن نسبة الوفيات في مصر مرتفعة بسبب الأمراض المزمنة، وتأخر طلب الرعاية الطبية، موجها رسالة للمصريين: "اوعى تفقد حذرك، العالم فك الحظر ولكن مازال حذر، خلينا نكمل في إجراءاتنا".

ونوه رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، بأن حدة فيروس كورونا قلت، ولكن سرعة انتشاره مازالت كبيرة، معلقا: "اوعوا تعطوا الأمان للفيروس".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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