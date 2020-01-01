إزالة 36 تعدي علي أملاك الدولة ببلطيم في كفر الشيخ (صور)

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قام هانى يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم بكفر الشيخ، يرافقه اللواء أحمد الصعيدي، مساعد مدير أمن كفرالشيخ، والعميد هشام مطر، مأمور مركز شرطه البرلس، وقوات الأمن المركزي، ونواب رئيس المدينة، ووائل عبدالحميد، رئيس قرية بر بحرى، بتنفيذ 36 قرار إزالة تعدى على أرض أملاك الدولة بناحيه قرية بر بحرى، ضمن أعمال الموجة ال 16، وذلك باجمالى مساحة 17050 متر.



وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم، أن ذلك يأتي في إطار تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط وإستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة.



وأضاف رئيس مجلس مدينة بلطيم، أن هناك تحرك حكومى لافت للتصدى بقوة للتعديات على الأراضى المملوكة للدولة، والأراضى الزراعية، والبناء العشوائى، مشددا سوف تتصدى الدولة بقوة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى، وستقوم بالإزالة الفورية لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة ؛ خصوصًا خلال ساعات الحظر، وإن الحكومة تواصل إجراءات استرداد أراضى الدولة، بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات، وإحالة أى تعد إلى النيابة العسكرية ضمانًا للحسم والسرعة والحبس للمخالفين.



وأطلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إشارة البدء لليوم الأول لأعمال حملة الإزالات الموسعة للموجة 16، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، موجهًا بالتنسيق والتعاون المستمر بين جميع الهيئات الحكومية والأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 521 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 23274 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 981 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 80235 حالة من ضمنهم 23274 حالة تم شفاؤها، و3702 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







