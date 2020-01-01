بهذه الصورة.. محمود حميدة يحيي الذكري الخامسة لرحيل سامي العدل

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أحييا النجم محمود حميدة الذكري الخامسة لوفاة النجم الراحل سامي العدل، حيث نشر صورة جمعتهما، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلاً: سامي العدل 10 يوليو 2015.



وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيه معبرين عن حزنهم لرحيله ، داعيين له بالرحمة والمغفرة.



يعد آخر أعمال محمود حميدة مسلسل "لما كنا صغيرين"، مع ريهام حجاج وشارك فى بطولة العمل كل من الفنان خالد النبوى، ونسرين أمين ونبيل عيسى، وهانى عادل وكريم قاسم، وأخرون من النجوم.



وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.

